Легенда МЮ несподівано розкритикував Арсенал, який вийшов до фіналу ЛЧ: Святкуйте, коли виграєте

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні поділився думкою щодо виходу лондонського Арсенала у фінал Ліги чемпіонів-2025/26.

Його цитує Daily Mail.

Легендарний ексфутболіст несподівано розкритикував "канонірів" через їх надмірну емоційність у святкування після матчу-відповіді 1/2 фіналу проти мадридського Атлетико (перемога 1:0).

"Вони заслуговують бути у фіналі, але ще не виграли титул. Я вважаю, що їхнє святкування трохи надмірне. Святкуйте, коли виграєте", – сказав Руні.

Лондонський клуб вдруге у своїй історії вийшов до фіналу ЛЧ. Вперше та до цього моменту востаннє це було у далекому сезоні-2005/06. Однак тріумфувати "канонірам" не вдалося – поразка від каталонської Барселони 1:2.

Відзначимо, що завдяки звитязі над "матрацниками" Арсенал повторив клубний рекорд, який тримається понад пів століття.

Раніше головний тренер англійського клубу Мікель Артета прокоментував вихід своїх підопічних до фіналу турніру.

Додамо, що суперник лондонців визначиться сьогодні, 6 травня, у протистоянні Баварія – ПСЖ. Перша зустріч між цими європейськими грандами закінчилася перемогою парижан 5:4. Початок матчу-відповіді у Мюнхені о 22:00 (за київським часом).