Сімеоне – про поразку від Арсенала: Якщо ми вилетіли, значить, суперник більше заслуговував пройти

Наставник мадридського Атлетико Дієго Сімеоне висловився про виліт із півфіналу Ліги чемпіонів від лондонського Арсенала.

Його цитує УЄФА.

Рахунок за двома матчами 2:1 на користь англійського клубу.

"Якщо ми вилетіли, значить, суперник більше заслуговував пройти далі. Вони чіплялися за свої моменти, включаючи епізод із голом у першому таймі, та заслужено перемогли. Якщо запитаєте мене, як я почуваюся, то я відповім, що в мені панує спокій. Команда віддала боротьбі усі сили", – заявив Сімеоне.

Аргентинський спеціаліст пригадав, що у другому таймі ще першого поєдинку його команда могла вирвати перемогу, але недостатньо ефективно використала свої моменти (результат нічийний 1:1).

Головний тренер "матрацників" додав, що його підопічні добре зіграли проти Арсенала, відзначивши високий рівень лондонського суперника.

"Ми добре оборонялися у першому таймі, але недостатньо добре атакували. Потім додали у цьому аспекті. У нас були свої моменти, і багато що могло піти інакше, але трапилося те, що трапилося. Ми опинилися в ситуації, на яку ніхто від нас не чекав. Ми боролися із неймовірно сильною командою. Ми билися щосили і тепер маємо прийняти своє становище. Я вдячний уболівальникам та гравцям. Пишаюся тим, де я зараз", – сказав коуч іспанського клубу.

Після вильоту з турніру "матрацники" продовжать вести боротьбу за бронзові медалі Ла Ліги. Після 34-х турів Атлетико йде четвертим, маючи у своєму активі 63 бали. Відставання від третього місця, яке займає Вільярреал, складає 5 очок.

Інший фіналіст визначиться сьогодні, 6 травня, у другому матчі Баварія – ПСЖ. Перша зустріч закінчилася перемогою парижан 5:4. Початок – о 22:00 (за київським часом).

