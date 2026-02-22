Його аура не підходить Ліверпулю: Слот відреагував на критику легенди МЮ
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відреагував на критику зі сторони легенди Манчестер Юнайтед Вейна Руні.
Його слова цитує The Guardian.
Колишній футболіст "червоних дияволів" заявляв, що Слот не є тим наставником, який підходить "мерсисайдцям".
"У нього є своєрідна аура, яка необхідна для Ліверпуля. Можливо, це тому, що він прийшов після Юргена Клоппа. Будь-кому буде важко мати таку ж ауру, але я просто не думаю, що він підходить Ліверпулю", – говорив Руні.
Натомість коуч англійського гранда відповів на заяву Вейна, наголосивши, що є спільного між ним та німецьким фахівцем Клоппом.
"Ми всі різні. Єдине, що об'єднує Юргена та мене, це те, що ми обидва виграли АПЛ. Я думаю, що чим більше тренер виграє, тим більше в нього аури. Це лише думка Вейна Руні. Гадаю, що минулого сезону в мене було більше аури, ніж зараз.
Взагалі я вперше чую будь-що про мою ауру. Справедливо буде сказати, що Юрген точно мав неймовірну ауру. Але будь-який тренер-переможець має ауру, яка передається від команди", – заявив тренер "мерсисайдців".
Нагадаємо, що Слот очолив Ліверпуль влітку 2024-го, уклавши контракт до кінця червня 2027-го. Під його керівництвом англійська команда вже провела 95 ігор.
Свій найближчий поєдинок "мерсисайдці" зіграють 22 лютого, коли гостюватимуть на полі Ноттінгем Форест. Початок зустрічі – о 16:00 (за Києвом). Підопічні нідерландського коуча після 26 турів посідають 6-ту позицію турнірної таблиці АПЛ-2025/26, набравши 42 балів.
Натомість Клопп після відходу з Ліверпуля працевлаштував у Ред Булл головою відділу глобального футболу. ЗМІ активно сватають німця у мадридський Реал.