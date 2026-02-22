Його аура не підходить Ліверпулю: Слот відреагував на критику легенди МЮ

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відреагував на критику зі сторони легенди Манчестер Юнайтед Вейна Руні.

Його слова цитує The Guardian.

Колишній футболіст "червоних дияволів" заявляв, що Слот не є тим наставником, який підходить "мерсисайдцям".

"У нього є своєрідна аура, яка необхідна для Ліверпуля. Можливо, це тому, що він прийшов після Юргена Клоппа. Будь-кому буде важко мати таку ж ауру, але я просто не думаю, що він підходить Ліверпулю", – говорив Руні.

Натомість коуч англійського гранда відповів на заяву Вейна, наголосивши, що є спільного між ним та німецьким фахівцем Клоппом.

"Ми всі різні. Єдине, що об'єднує Юргена та мене, це те, що ми обидва виграли АПЛ. Я думаю, що чим більше тренер виграє, тим більше в нього аури. Це лише думка Вейна Руні. Гадаю, що минулого сезону в мене було більше аури, ніж зараз.

Взагалі я вперше чую будь-що про мою ауру. Справедливо буде сказати, що Юрген точно мав неймовірну ауру. Але будь-який тренер-переможець має ауру, яка передається від команди", – заявив тренер "мерсисайдців".