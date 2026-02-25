Переоцінений клуб: Руні розкритикував Тоттенгем за поразку від Арсенала

Колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні розкритикував Тоттенгем після поразки від Арсенала (1:4) у 27-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає ВВС.

Руні вважає Тоттенгем переоціненим клубом та заслуговує на місце у нижній частині турнірної таблиці.

"Тоттенгем просто не дуже хороша команда. Ви говорите про них як про клуб великої шістки, але якщо пройтися по складу гравців по одному, то вони, ймовірно, перебувають саме на тій позиції, на якій мають бути", – сказав він.

"Шпори" попри чудову інфраструктуру наразі не можуть боротися за найвищі місця в чемпіонаті Англії.

"Очевидно, це великий клуб із гарним новим стадіоном і чудовою тренувальною базою, але я просто не думаю, що гравці достатньо хороші, щоб конкурувати у верхній частині турнірної таблиці Прем'єр-ліги. У Ноттінгем Форест кращий склад, ніж у них, і вони перебувають у схожій позиції в лізі, тож, думаю, вони трохи наївні — чи то вболівальники, чи сам клуб — вважаючи себе командою топ-6. Вони нею не є, вони дуже далекі від цього", – додав легенда МЮ.

Водночас Руні вірить, що Тоттенгем уникне пониження в Чемпіоншип.

"Я думаю, з ними все буде гаразд, я не думаю, що вони вилетять, але вони внизу таблиці – так само, як і минулого сезону, тільки цього разу трохи ближче до зони. Але я вважаю, що вони ледь-ледь достатньо хороші, щоб не випасти. Тоттенгем протягом останніх 15 років був ближче до верхньої частини таблиці, вони витратили величезні гроші на стадіон і гравців, тому якщо вони вилетять, це буде величезна проблема для клубу", – заявив Руні.

Відзначимо, що 14 лютого 2026 року англійський клуб очолив Ігор Тудор.