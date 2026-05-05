Арсенал здолав Атлетико на шляху в фінал Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому лондонський Арсенал вдома обіграв мадридський Атлетико.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

"Каноніри" у першому таймі володів ініціативою та більше атакували, тоді як Атлетико відповідав поодинокими випадами. На 44-й хвилині Леандро Троссар завдав перший удар у площину воріт Облака, голкіпер відбив, але першим на добиванні опинився Букайо Сака (1:0).

У другому таймі гості додав в активності, але не реалізували свої моменти. Зокрема Джуліано Сімеоне вибігав на порожні ворота, проте не зміг завершити атаку ударом. В Арсенала нагоду подвоїти рахунок не використав Віктор Дьокерш, пробивши з 11 метрів вище воріт.

У підсумку Арсенал втримав мінімальну перевагу та вдруге в історії пробився до фіналу найпрестижнішого європейського турніру. Востаннє "каноніри" грали у вирішальному матчі у 2006 році, коли поступилися Барселоні.

Ліга чемпіонів-2025/26

1/2 фіналу, матч-відповідь

5 травня

Арсенал (Англія) – Атлетико (Іспанія) 1:0 (1:0)

(перший матч 1:1)

Гол: 1:0 – 44 Сака

В іншому півфіналі фіналіста визначать французький ПСЖ та німецька Баварія. Перший поєдинок завершився перемогою підопічних Луїса Енріке з рахунком 5:4.