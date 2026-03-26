Сини Руні та Карріка виграли Суперкубок АПЛ із Манчестер Юнайтед U-16

Юнацька команда Манчестер Юнайтед U-16 стала переможцем Суперкубку АПЛ поточного сезону в своїй віковій категорії. У фіналі, який відбувся у Каррінгтоні, з рахунком 2:0 був обіграний Бернлі.

У складі команди грали сини двох легенд Манчестер Юнайтед: Кай Руні та Джейсі Каррік. Вони є не просто партнерами по команді, а й хорошими друзями.

Вейн Руні спостерігав за переможним фіналом із трибун разом зі своєю дружиною Колін. Кай Руні не лише є гравцем основи Манчестер Юнайтед U-16, а й періодично викликається у команду U-18, за яку вже відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, з січня поточного року Каррік став виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед. Раніше Руні-старший закликав клубне керівництво зробити його повноцінним тренером команди.