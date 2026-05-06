Арсенал повторив клубний рекорд, який тримається понад пів століття

У вівторок, 5 травня, лондонський Арсенал пробився у фінал Ліги чемпіонів, здолавши Атлетико (1:0), завдяки чому повторив історичний клубний рекорд.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Для "канонірів" це перемога стала вже 41-ю в сезоні. Жодного разу вони не вигравали більше поєдинків протягом однієї кампанії.

Раніше Арсенал таку ж кількість звитяг мав у сезоні-1970/71. Тоді лондонці стали чемпіоном Англії та володарем національного Кубку.

До завершення нинішньої кампанії "каноніри" проведуть ще чотири матчі. Встановити абсолютний рекорд вони матимуть можливість уже 10 травня в дербі з Вест Гемом.

Раніше повідомлялось, що Мікель Артета прокоментував вихід своїх підопічних у фінал Ліги чемпіонів. Він зізнався, що не обійшлось без везіння у протистоянні з "матрацниками".