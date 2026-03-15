Руні закликав Манчестер Юнайтед призначити Карріка головним тренером на постійній основі

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні закликав керівництво клубу призначити Майка Карріка головним тренером на постійній основі.

Його слова передає ВВС Sport.

Перемога з рахунком 3:1 над Астон Віллою дозволила "червоним дияволам" піднятися на третє місце в Англійській Прем'єр-лізі, а з моменту призначення Карріка головним тренером у січні команда здобула сім перемог у дев'яти матчах.

Руні не має сумнівів, що Майк повинний позбутися приставки "в.о." та на повноцінній основі очолити клуб

"На всі 100% він має отримати цю посаду. Я знав, що з Майклом Карріком так і буде. Я дуже добре його знаю, знаю його характер і особистість. Команді була потрібна спокійна голова, але водночас людина, яка добре знає цей клуб. Гравцям потрібна була підтримка, і він дав їм це. Ми бачимо, що футболісти грають якісніше, діють більш згуртовано як команда, і зараз вони виглядають дуже сильною командою. Навіщо щось змінювати?", – сказав Руні.

Нагадаємо, що Каррік очолив англійців із приставкою "в.о." у середині січня 2026-го. Його контракт із Манчестер Юнайтед розрахований до кінця поточного сезону-2025/26.

Напередодні капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш встановив рекорд клубу за кількість асистів протягом одного сезону.