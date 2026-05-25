Верховена відсторонили від боксу після поразки від Усика

Нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО) відсторонили від поєдинків після бою з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Про це повідомляє Sport Bible.

Боксерська комісія заборонила 37-річному бійцю виходити на ринг упродовж 30 днів. Зазначається, що це звична практика для професійних змагань з боксу.

Згідно з регламентом, спортсмена відстороняють від поєдинків на 30 днів у разі технічного нокауту і на 60 днів після чистого нокауту.

Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 травня в єгипетській Гізі Олександр Усик здобув перемогу технічним нокаутом над Ріко Верховеном. Нідерландець упродовж поєдинку мав незначну перевагу, але в 11-му раунді пропустив апперкот від українського чемпіона, опинившись у нокдауні. Після наступної серії ударів рефері зупинив бій.

Після поєдинку Верховен висловив невдоволення передчасною зупинкою поєдинку. Згодом команда кікбоксера подала апеляцію на результат бою з Усиком.