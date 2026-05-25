Гвоздик підібрав потенційних суперників для Усика

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) висловився про ймовірних суперників для Олександра Усика (24-0, 16 КО) після його перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Він вважає, що Усик підберуть такого суперника, з яким вони зможуть влаштувати яскраве шоу. Водночас Гвоздик сумнівається у доцільності та цікавості трилогій для Олександра із колишніми опонентами.

"Я не сумніваюся, що вони знайдуть підходящого суперника. А щодо якихось третіх поєдинків із минулими суперниками. Не знаю, чи це комусь ще цікаво. Я б краще побачив щось інше", – сказав Гвоздик.

Український боксер припустив, що крутий двобій міг би вийти проти Деонтея Вайлдера, якому раніше приписували битву проти непереможеного українця.

Також Гвоздик розповів, що Усик мав би великі шанси проти Агіта Кабаєла, який вийшов на ринг у Гізі, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитись проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятись організацією цієї битви.

Щоправда, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче побачити реванш українця проти Верховена.

"Щодо Кабаєла, то я бачу Сашка фаворитом, але це також дуже складний суперник із дуже непоганою роботою по корпусу, а багато людей вважають саме корпус слабким місцем Усика. Такі бої завжди цікаво дивитися", – відповів Олександр.

"Перший – це Вайлдер. Ф'юрі, Джошуа та Вайлдер у свій час була грізна трійка, тому, Сашку треба покласти останній скальп у свою колекцію – це було б круто! Ну і другим суперником назву Агіта Кабаєла. Мені здається, Усик все ж таки буде боксувати з німцем", – сказав український боксер.

Нагадаємо, що Усик заявляв, що хоче ще побоксувати проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, із якої тріумфатором вийшов "Динаміт". А попрощатися із рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі.

