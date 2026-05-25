Ексчемпіон світу оцінив рівень Усика після важкої перемоги над Верховеном

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Paulie TV.

Американець заявив, що непереконливий виступ не понизив акції чинного короля надважкого дивізіону та його місце в історичній ієрархії боксу. Проте цей бій підсвітив вразливість українського чемпіона, на думку експерта.

"Я не хочу говорити про те, яке місце Усик посідає серед супертяжів в історії. Це окрема дискусія. Цей бій не має до цього відношення, тому що йому 39 років, і всі інші, про кого ми говоримо в такому контексті, у 39 уже не виступали. Тож сам факт, що він досі на такому рівні у 39, робить його в багатьох аспектах сильнішим. Хоча є й моменти, де він поступається – і це вже можна обговорювати окремо. Але я не йду в цю тему, бо це зовсім інша розмова. Якщо ж говорити про нинішню ситуацію в надважкій вазі, він виглядає більш вразливим.

Йому 39 років, і це має значення. Питання в тому, чи Верховен просто дуже незручний суперник, чи він створив би проблеми й іншим. Насправді такі хлопці, як Ітаума, виглядають дедалі небезпечнішими для боксерів рівня Усика. Його час наближається, і його вже недовго вдасться оминати. Я раніше вважав, що деякі речі для Ітаума були передчасними, але те, як він нокаутував Джермейна Франкліна, який зазвичай добре тримає удар, було дуже вражаюче. А бій Вордлі з Дюбуа, яким би видовищним він не був, показав певні недоліки з обох сторін", – сказав Маліньяджі.