Зірка Голлівуду заявив про суддівське пограбування в битві Усика з Верховеном

Денис Іваненко — 25 травня 2026, 12:19
Голлівудський актор Джейсон Стейтем висловився про битву Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Ріко Верховеном (1-1, 1 KO).

Свої думки він опублікував на власній сторінці в інстаграмі.

Британець, який і запропонував організувати цей бій, віддав належне нідерландському кікбоксеру за виступ. Він вважає, що рефері його пограбував, коли зупинив бій наприкінці 11 раунду, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

"Ріко! Ти зробив це, брате! Абсолютно вибуховий виступ! Тебе пограбували, не давши шансу завершити справу. Абсурдна зупинка бою із гонгом перед самим останнім раундом.

Респект Усику – без жодних сумнівів, він один із найвидатніших бійців усіх часів! Але минула ніч була твоєю. Ти розірвав, і ніхто такого не очікував! І величезне спасибі Туркі за організацію цього грандіозного шоу біля пірамід Єгипту! Без тебе такі бої просто не відбувалися б", – написав Стейтем.

Зазначимо, що за записками суддів після десяти раунді мінімальним лідером був саме нідерландець. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию.

Проте в 11-й трихвилинці Верховен опинився також у нокдауні. Тому вже після цього раунду саме Усик мав би бути лідером у суддів.

Раніше думками про це протистояння поділився зірковий тренер Дон Чарльз. Він пояснив, чому українцю було так складно в бою з кікбоксером.

