Усик з'явився на пресконференції перед боєм з Верховеном у символічному костюмі від українського дизайнера

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вкотре довів, що вміє привертати увагу не лише в рингу, а й поза ним.

Перед поєдинком проти Ріко Верховен українець ефектно з'явився на офіційній пресконференції у символічному образі, який одразу почали активно обговорювати фанати у соцмережах.

Усик обрав білий костюм із золотими орнаментами, який спеціально для нього створила українська дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Образ виглядав максимально нестандартно та водночас дуже статусно – поєднання білого кольору та золотих деталей додало чемпіону справжнього "королівського" вайбу.

Нагадаємо, бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.