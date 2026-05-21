Богдан Войченко — 21 травня 2026, 21:29
Усик з'явився на пресконференції перед боєм з Верховеном у символічному костюмі від українського дизайнера

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вкотре довів, що вміє привертати увагу не лише в рингу, а й поза ним.

Перед поєдинком проти Ріко Верховен українець ефектно з'явився на офіційній пресконференції у символічному образі, який одразу почали активно обговорювати фанати у соцмережах.

Усик обрав білий костюм із золотими орнаментами, який спеціально для нього створила українська дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Образ виглядав максимально нестандартно та водночас дуже статусно поєднання білого кольору та золотих деталей додало чемпіону справжнього "королівського" вайбу.

Нагадаємо, бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

