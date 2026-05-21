Верховен розповів, що для нього означає вийти на ринг з Усиком
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен щасливий, що отримав шанс провести бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Про це він сказав на прессконференції в Гізі.
"Якщо подивитися на весь світ, то ми більше розглядаємо те, чим відрізняємося від інших замість того, що у нас є, чого ми можемо досягти, що у нас спільного.
Ми з Усиком обидва батьки, я люблю кікбоксинг, а – він бокс. Але ми обидва любимо бої. Він був беззаперечним чемпіоном, він був у крузервейті, а тепер у надважкій. Я поважаю будь-які почуття щодо опонента. Знаю, на що треба піти і переступити, щоб ступити на ринг.
Тож серед усіх легенд боксу – пан Кроуфорд (Теренс був у залі – прим.) теж легенда боксу – але для мене благословення бути тут", – сказав Ріко.
Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.
Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.
Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.
