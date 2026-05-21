Верховен розповів, що для нього означає вийти на ринг з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен щасливий, що отримав шанс провести бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він сказав на прессконференції в Гізі.

"Якщо подивитися на весь світ, то ми більше розглядаємо те, чим відрізняємося від інших замість того, що у нас є, чого ми можемо досягти, що у нас спільного.

Ми з Усиком обидва батьки, я люблю кікбоксинг, а – він бокс. Але ми обидва любимо бої. Він був беззаперечним чемпіоном, він був у крузервейті, а тепер у надважкій. Я поважаю будь-які почуття щодо опонента. Знаю, на що треба піти і переступити, щоб ступити на ринг.

Тож серед усіх легенд боксу – пан Кроуфорд (Теренс був у залі – прим.) теж легенда боксу – але для мене благословення бути тут", – сказав Ріко.