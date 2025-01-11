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Екссуперник Мейвезера та Пак'яо: Час Володимира Кличка вже пройшов

Руслан Травкін — 11 січня 2025, 10:01
Екссуперник Мейвезера та Пак'яо: Час Володимира Кличка вже пройшов
Володимир Кличко та Олександр Усик
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Колишній чемпіон світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської організації (IBO) у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон (45-3, 32 КО) вважає, що Володимиру Кличко не варто повертатися на ринг.

Його слова цитує BoxingNews.

"Я не впевнений, чи хочу я побачити на рингу Володимира з молодим та голодним Даніелем Дюбуа. Будь то Володимир Кличко, Тайсон Ф'юрі чи Етнотні Джошуа, це бійці, якими я захоплююся.

Будучи тренером та колишнім чемпіоном світу, я є шанувальником боксу і завжди ним був. На моєму віці неодноразово виникали моменти, коли людей, якими я захоплююся, били та нокаутували.

Я впевнений, що Кличко пройде всі тести і не сумніваюся, що він буде у чудовій формі, але якою є ваша думка про поєдинок Майка Тайсона проти Джейка Пола, чи виступів Евандера Холіфілда? Хіба це добре для боксу? Я можу сказати, що час Володимира Кличка вже минув і зараз потрібно подбати про своє здоров'я", – сказав Гаттон.

Зазначимо, що Гаттон протягом кар'єри програв лише Флойду Мейвезеру, Менні Пак'яо та українцю В'ячеславу Сенченко.

Нагадаємо, раніше на можливе повернення Кличка відреагував чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.

Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа. А перед цим, 28 листопада 2015 року, Ф'юрі здобув перемогу над Кличко одноголосним рішенням суддів 115:112, 115:112, 116:111.

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Володимир Кличко

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