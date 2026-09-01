Після перемоги у титульному бою: Хижняк потрапив у 15-ку рейтингу WBA

Всесвітня боксерська асоціація оновила рейтинг найкращих боксерів напівважкої ваги.

Про це повідомляє сайт WBA.

Олександр Хижняк опинився на 15-й позиції після нещодавньої перемоги за одноголосним рішенням суддів над досвідченим аргентинцем Дурвалом Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90. Українець завоював пояс WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Рейтинг WBA у напівважкій вазі

Чемпіон – Дмитро Бівол

Регулярний чемпіон – Девід Бенавідес (США)

Тимчасовий чемпіон – Альберт Рамірес (Венесуела)

1. Шарабутдін Атаєв

2. Арлен Лопес (Куба)

3. Наджі Лопес (Пуерто-Рико)

4. Артур Бетербієв (Канада)

5. Атіф Оберлтон (США)

6. Леррон Річардс (Велика Британія)

7. Бенжамен Мендес Тані (Франція)

8. Семюел Арнольд (США)

9. Віллі Гатчінсон (Велика Британія)

10. Бредлі Реа (Велика Британія)

...

15. Олександр Хижняк (Україна)

Раніше повідомлялося, що промоутер Олександр Красюк назвав головну відмінність між Хижняком та Олександром Усиком.