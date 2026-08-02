Колишній кікбоксер оцінив тренувальний табір Усика

Колишній кікбоксер Алістар Оверім розповів, що досвід у тренувальному таборі Олександра Усика (25-0, 16 КО) був для нього дуже інформативним та корисним.

Його слова наводить Playbook Boxing.

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"По-перше, це був чудовий досвід. Я був дуже вдячний, що мені дозволили туди поїхати. Звісно, ніколи не знаєш, чого чекати. Але там була чудова енергія, відмінні тренери. Особисто для мене це було дуже важливо. Я дізнавався щось нове, і це дійсно мотивує мене як особистість. Я дізнався багато нового про роботу тіла, нервову систему, рухи. Для мене це дуже важливо", – заявив Оверім.

Алістар Оверім – колишній чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв у важкій вазі за версією Strikeforce (2007-2011) і тимчасовий чемпіон у цьому дивізіоні за версією Dream (2010-2011). Перший і єдиний боєць, який виграв світовий титул і за правилами MMA, і за правилами K-1.

Нагадаємо, що 23 травня 2026 року Усик здобув перемогу технічним нокаутом над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у єгипетській Гізі.

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