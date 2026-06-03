Верховен опинився в рейтингу WBA після поразки від Усика: хто є лідером

Всесвітня боксерська асоціація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBA.

Лідером рейтингу залишився британський проспект Мозес Ітаума (14-0, 12 КО). У трійці також розташовуються Джарелл Міллер (28-1-2, 21 КО) і Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBA перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). А ось нідерландець, попри поразку та лише два бої на профі-рингу, вперше потрапив у рейтинг, замкнувши 15-ку.

Рейтинг WBA у надважкій вазі

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

Регулярний чемпіон – Мурат Гассієв (Вірменія)

1. Мозес Ітаума (Велика Британія)

2. Джаррелл Міллер (США)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

5. Нельсон Хіса (Албанія)

6. Філіп Хргович (Хорватія)

7. Гурген Оганесян (Вірменія)

8. Дайньєр Перо (Куба)

9. Артем Суслєнков (Росія)

10. Ефе Аджагба (ДР Конго)

11. Леньєр Перо (Куба)

12. Кем Юнгквіст (Данія)

13. Темур Мамоян (Німеччина)

14. Тоні Йока (Франція)

15. Ріко Верховен (Нідерланди)

Зазначимо, що організація також оновила рейтинг у напівважкій вазі. Місце у списку найкращих після першої поразки на профі-рингу втратив Даніель Лапін.