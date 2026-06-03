Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Верховен опинився в рейтингу WBA після поразки від Усика: хто є лідером

Денис Іваненко — 3 червня 2026, 12:53
Верховен опинився в рейтингу WBA після поразки від Усика: хто є лідером
Ріко Верховен
Денис Дідківський

Всесвітня боксерська асоціація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBA.

Лідером рейтингу залишився британський проспект Мозес Ітаума (14-0, 12 КО). У трійці також розташовуються Джарелл Міллер (28-1-2, 21 КО) і Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBA перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). А ось нідерландець, попри поразку та лише два бої на профі-рингу, вперше потрапив у рейтинг, замкнувши 15-ку.

Рейтинг WBA у надважкій вазі

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • Регулярний чемпіон – Мурат Гассієв (Вірменія)
  • 1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 2. Джаррелл Міллер (США)
  • 3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 5. Нельсон Хіса (Албанія)
  • 6. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 7. Гурген Оганесян (Вірменія)
  • 8. Дайньєр Перо (Куба)
  • 9. Артем Суслєнков (Росія)
  • 10. Ефе Аджагба (ДР Конго)
  • 11. Леньєр Перо (Куба)
  • 12. Кем Юнгквіст (Данія)
  • 13. Темур Мамоян (Німеччина)
  • 14. Тоні Йока (Франція)
  • 15. Ріко Верховен (Нідерланди)

Зазначимо, що організація також оновила рейтинг у напівважкій вазі. Місце у списку найкращих після першої поразки на профі-рингу втратив Даніель Лапін.

Читайте також :
Брат Ф'юрі зізнався, який прогноз на битву Усика з Верховеном робив "Циганський король"
WBA рейтинг Олександр Усик Ріко Верховен

Олександр Усик

Джошуа зізнався, чим його здивував Верховен у бою проти Усика
Я не розумію, чому люди критикують Усика, – Джошуа закликав дати спокій Олександру
WBC дала Усику 30 днів: українця зобов'язали провести бій проти Кабаєла
Колишній суперник Усика оцінив шанси українця на перемогу в реванші з Верховеном
Брат Ф'юрі зізнався, який прогноз на битву Усика з Верховеном робив "Циганський король"

Останні новини