Верховен опинився в рейтингу WBA після поразки від Усика: хто є лідером
Ріко Верховен
Денис Дідківський
Всесвітня боксерська асоціація оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.
Про це повідомляє пресслужба WBA.
Лідером рейтингу залишився британський проспект Мозес Ітаума (14-0, 12 КО). У трійці також розташовуються Джарелл Міллер (28-1-2, 21 КО) і Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).
Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBA перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). А ось нідерландець, попри поразку та лише два бої на профі-рингу, вперше потрапив у рейтинг, замкнувши 15-ку.
Рейтинг WBA у надважкій вазі
- Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
- Регулярний чемпіон – Мурат Гассієв (Вірменія)
- 1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 2. Джаррелл Міллер (США)
- 3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 5. Нельсон Хіса (Албанія)
- 6. Філіп Хргович (Хорватія)
- 7. Гурген Оганесян (Вірменія)
- 8. Дайньєр Перо (Куба)
- 9. Артем Суслєнков (Росія)
- 10. Ефе Аджагба (ДР Конго)
- 11. Леньєр Перо (Куба)
- 12. Кем Юнгквіст (Данія)
- 13. Темур Мамоян (Німеччина)
- 14. Тоні Йока (Франція)
- 15. Ріко Верховен (Нідерланди)
Зазначимо, що організація також оновила рейтинг у напівважкій вазі. Місце у списку найкращих після першої поразки на профі-рингу втратив Даніель Лапін.