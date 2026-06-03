Верховен показав, що це можливо: ексчемпіон світу назвав боксера, який здатен перемогти Усика

Рой Джонс поділився думками про можливий бій між Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО) та Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Його слова передає FightHype.

Він вважає, що саме американець здатен завдати чинному королю хевівейту першої поразки на профі-рингу. Колишній чемпіон світу не вперше наголосив, що "Монстру" варто піднятись у надважкий дивізіон задля історичного тріумфу та пригадав останній непереконливий виступ Усика в бою з Ріко Верховеном.

"Хіба після цього я не виглядаю генієм? Уявіть, якби Давід Бенавідес був там того вечора, Усик зазнав би своєї першої поразки. Це єдиний бій для Давіда Бенавідеса зараз. Будь-хто інший – це марна трата часу. У тебе є шанс вийти та спробувати знову увійти в історію. Розумієте, про що я кажу? Зроби те, що ти все одно хочеш зробити. Ти першим переможеш його й увійдеш в історію. Ви бачили, як Верховен показав, що це можливо. Ось чому я казав, що він повинен це зробити. Я вже це знав, але ніхто не слухав. Бенавідес може досягти цієї ваги та битися. Давай, чувак. Це був би ідеальний бій. Я вже казав це раніше, і я кажу це знову. Просто Бог завжди має спосіб показати людям, що я знаю", – сказав Джонс.

Рой підкреслив, що Усик у тій формі, в якій перебував в останньому бою, точно не здолав би Бенавідеса. Він закликав американця погодитись на битву, яку хоче особисто організувати Туркі Аль аш-Шейх.

"Коли Бог благословив тебе в цьому виді спорту та дав знання, а ви не слухаєте, то це створює враження, що з тобою щось не так. Я не знаю, чи ви ненавидите, чи я вам не подобаюсь. Але я не говорю маячню. Я говорю, виходячи зі знань і того, що дав мені Бог. Той Усик не переміг би Давіда Бенавідеса. Мені шкода, що там його не було. Я не кажу, що українець не може перемогти Давіда, але конкретно той Усик в ту ніч цього не зробив би", – сказав Джонс.

Зазначимо, що сам Бенавідес заявляв про готовність прийняти цей виклик у майбутньому. Проте наразі він не збирається підійматись у надважку вагу.