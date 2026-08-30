Британські боксери проведуть реванш за вакантний титул WBC, який звільнив Бенавідес

Британські боксери Джошуа Буатсі (20-1, 13 КО) та Віллі Гатчінсон (20-2, 14 КО) вдруге зустрінуться в ринзі.

Про це оголосила компанія-організатор поєдинку Queensberry Promotions.

Реванш відбудеться 7 листопада на AO Arena в Манчестері. Арена вміщує близько 21 тисячі глядачів.

Bad Blood 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒆𝒅 👀



They’ve been here before. Now Joshua Buatsi & Willy Hutchinson’s paths cross once again 🔥#BuatsiHutchinson2 | Nov 7 | AO Arena, Manchester | @DAZNBoxing pic.twitter.com/4dqTxHwqAd — Queensberry Promotions (@Queensberry) August 29, 2026

На кону стоятиме вакантний титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг). Раніше цей пояс належав Давіду Бенавідесу, який у квітні 2025 року звільнив титул після переходу до повноцінного статусу чемпіона.

Буатсі та Гатчінсон уже зустрічалися у вересні 2024 року. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Буатсі – 117-108, 115-110 та 112-113. Після цього британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

У наступних поєдинках Буатсі зазнав поразки від Каллума Сміта (31-2, 22 КО), а згодом переміг Зака Паркера (26-2, 18 КО).

Гатчінсон востаннє виходив у ринг 28 березня, коли одноголосним рішенням суддів переміг Езру Тейлора.

Раніше повідомлялося, про сенсаційну перемогу Філіпа Хрговича над Мозесом Ітаумою. Хорват нокаутував британця у дев'ятому раунді та став володарем вакантного титулу чемпіона світу IBF у надважкій вазі.