Британські боксери проведуть реванш за вакантний титул WBC, який звільнив Бенавідес
Британські боксери Джошуа Буатсі (20-1, 13 КО) та Віллі Гатчінсон (20-2, 14 КО) вдруге зустрінуться в ринзі.
Про це оголосила компанія-організатор поєдинку Queensberry Promotions.
Реванш відбудеться 7 листопада на AO Arena в Манчестері. Арена вміщує близько 21 тисячі глядачів.
На кону стоятиме вакантний титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг). Раніше цей пояс належав Давіду Бенавідесу, який у квітні 2025 року звільнив титул після переходу до повноцінного статусу чемпіона.
Буатсі та Гатчінсон уже зустрічалися у вересні 2024 року. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Буатсі – 117-108, 115-110 та 112-113. Після цього британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.
У наступних поєдинках Буатсі зазнав поразки від Каллума Сміта (31-2, 22 КО), а згодом переміг Зака Паркера (26-2, 18 КО).
Гатчінсон востаннє виходив у ринг 28 березня, коли одноголосним рішенням суддів переміг Езру Тейлора.
Раніше повідомлялося, про сенсаційну перемогу Філіпа Хрговича над Мозесом Ітаумою. Хорват нокаутував британця у дев'ятому раунді та став володарем вакантного титулу чемпіона світу IBF у надважкій вазі.