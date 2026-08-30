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Британські боксери проведуть реванш за вакантний титул WBC, який звільнив Бенавідес

Сергій Шаховець — 30 серпня 2026, 13:14
Британські боксери проведуть реванш за вакантний титул WBC, який звільнив Бенавідес
Буатсі та Гатчінсон
Queensberry Promotions

Британські боксери Джошуа Буатсі (20-1, 13 КО) та Віллі Гатчінсон (20-2, 14 КО) вдруге зустрінуться в ринзі.

Про це оголосила компанія-організатор поєдинку Queensberry Promotions.

Реванш відбудеться 7 листопада на AO Arena в Манчестері. Арена вміщує близько 21 тисячі глядачів.

На кону стоятиме вакантний титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг). Раніше цей пояс належав Давіду Бенавідесу, який у квітні 2025 року звільнив титул після переходу до повноцінного статусу чемпіона.

Буатсі та Гатчінсон уже зустрічалися у вересні 2024 року. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Буатсі – 117-108, 115-110 та 112-113. Після цього британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

У наступних поєдинках Буатсі зазнав поразки від Каллума Сміта (31-2, 22 КО), а згодом переміг Зака Паркера (26-2, 18 КО).

Гатчінсон востаннє виходив у ринг 28 березня, коли одноголосним рішенням суддів переміг Езру Тейлора.

Раніше повідомлялося, про сенсаційну перемогу Філіпа Хрговича над Мозесом Ітаумою. Хорват нокаутував британця у дев'ятому раунді та став володарем вакантного титулу чемпіона світу IBF у надважкій вазі.

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