Лідерство Ф'юрі та новий чемпіон: оновлений рейтинг WBC після відмови Усика від пояса

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкому дивізіоні.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO). У трійці також залишились після попереднього оновлення Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) та Мозес Ітаума (14-0, 12 КО).

Олександр Усик (25-0, 16 КО) втратив статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC після відмови проводити захист проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та всіх своїх поясів загалом. Саме німець тепер його має, а українець зник із рейтингу.

В ньому залишився нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, якого Усик здолав в останньому бою. Тепер найвище місце серед наших земляків має Андрій Новицький (16-0, 12 КО), який розташовується на 11-й позиції.

Рейтинг WBC у надважкій вазі

Чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)

1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

2. Лоуренс Околі (Велика Британія)

3. Мозес Ітаума (Велика Британія)

4. Філіп Хргович (Хорватія)

5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

6. Френк Санчес (Куба)

7. Деонтей Вайлдер (США)

8. Ріко Верховен (Нідерланди)

9. Ефе Аджагба (Нігерія)

10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)

Нагадаємо, що Олександр Усик анонсував, що в нього залишився "Last dance". Наразі невідомо, з ким він його проведе, але найбільш ймовірним суперником вважається Деонтей Вайлдер.