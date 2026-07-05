Лідерство Ф'юрі та новий чемпіон: оновлений рейтинг WBC після відмови Усика від пояса
Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкому дивізіоні.
Про це повідомляє пресслужба WBC.
Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO). У трійці також залишились після попереднього оновлення Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) та Мозес Ітаума (14-0, 12 КО).
Олександр Усик (25-0, 16 КО) втратив статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC після відмови проводити захист проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) та всіх своїх поясів загалом. Саме німець тепер його має, а українець зник із рейтингу.
В ньому залишився нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, якого Усик здолав в останньому бою. Тепер найвище місце серед наших земляків має Андрій Новицький (16-0, 12 КО), який розташовується на 11-й позиції.
Рейтинг WBC у надважкій вазі
- Чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)
- 1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- 2. Лоуренс Околі (Велика Британія)
- 3. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 4. Філіп Хргович (Хорватія)
- 5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 6. Френк Санчес (Куба)
- 7. Деонтей Вайлдер (США)
- 8. Ріко Верховен (Нідерланди)
- 9. Ефе Аджагба (Нігерія)
- 10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
Нагадаємо, що Олександр Усик анонсував, що в нього залишився "Last dance". Наразі невідомо, з ким він його проведе, але найбільш ймовірним суперником вважається Деонтей Вайлдер.