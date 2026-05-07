Усик втратив лідерство у ще одному провідному рейтингу P4P
ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії.
Про це йдеться на сайті.
Володар титулів WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик втратив перше місце, опинившись на другій сходинці.
Натомість провідний рейтинг P4P очолив абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе. Наприкінці 2025-го японський боксер захистив титули у бою проти Дзунто Накатані.
Це вже другий світовий рейтинг, у якому Іноуе скинув непереможеного українця з першої позиції. Японець обійшов Олександра у рейтингу The Ring.
Рейтинг P4P від ESPN
- 1 (2). Наоя Іноуе
- 2 (1). Олександр Усик
- 3. Джессі Родрігес
- 4 (5). Давід Бенавідес
- 5 (4). Шакур Стівенсон
- 6 (7). Девін Хейні
- 7 (6). Дзунто Накатані
- 8. Джарон Енніс
- 9. Сауль Альварес
- 10. Джей Опетая
Нагадаємо, що вперше Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року. Він на деякий час пропускав уперед Теренса Кроуфорда, але повернув лідерство після того, як американець завершив кар'єру.
Раніше повідомлялося, що чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні розкритикував оновлений рейтинг від The Ring.