Усик втратив лідерство у ще одному провідному рейтингу P4P

Софія Кулай — 7 травня 2026, 07:19
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії.

Володар титулів WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик втратив перше місце, опинившись на другій сходинці.

Натомість провідний рейтинг P4P очолив абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе. Наприкінці 2025-го японський боксер захистив титули у бою проти Дзунто Накатані.

Це вже другий світовий рейтинг, у якому Іноуе скинув непереможеного українця з першої позиції. Японець обійшов Олександра у рейтингу The Ring.

Рейтинг P4P від ESPN

  • 1 (2). Наоя Іноуе
  • 2 (1). Олександр Усик
  • 3. Джессі Родрігес
  • 4 (5). Давід Бенавідес
  • 5 (4). Шакур Стівенсон
  • 6 (7). Девін Хейні
  • 7 (6). Дзунто Накатані
  • 8. Джарон Енніс
  • 9. Сауль Альварес
  • 10. Джей Опетая

Нагадаємо, що вперше Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року. Він на деякий час пропускав уперед Теренса Кроуфорда, але повернув лідерство після того, як американець завершив кар'єру.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні розкритикував оновлений рейтинг від The Ring.

