Інь і ян: Усик детально описав своє ставлення до треш-току в боксі

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів про своє ставлення до треш-току.

Про це повідомляє ConnectujMe.

Український боєць заявив, що це елемент бізнесу. Йому не подобається ця частина боксу та назвав межу, яку не можна переходити:

"Сьогодні ми бачимо багато піару – через ютуб, інтернет, телебачення. Багато поганих слів. Але насправді це просто бізнес. Це неправда. Може, відсоток чи два – це правда, але загалом це лише бізнес. Сьогодні суперник каже мені: "Ти кролик", "ти сосиска" чи щось таке. Я називаю його "Жадібним пузом" – це не надто образливо, це нормально. Але коли спортсмени починають чіпати сім'ю – дружину, маму, тата – це вже занадто. Слухай, треш-ток – це погана енергія. Усі люди — це енергія. Хороша та погана енергія. Усередині нас є біле й чорне. Інь і ян. Йде боротьба, хто переможе. Усе залежить від того, чи ділишся ти їжею, знаннями, енергією і так далі. Якщо даєш погану енергію – перемагає зло, якщо хорошу – перемагає добро".

Зазначимо, що напередодні про Олександра Усика висловився його колишній суперник Майріс Брієдіс. Він негативно оцінив рішення українця змінити тренера.

Раніше Тайсон Ф'юрі вкотре згадав про нашого бійця. Британець заявив, що хоче провести з ним трилогію.