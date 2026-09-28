Вони підставили мені плече: Хижняк оцінив співпрацю з Usyk 17 Promotions

Володар титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександр Хижняк (3-0, 2 КО) розповів, що у боксі надзвичайно складно рухатися у правильному напрямку та завоювати титули, якщо у тебе немає поруч команди.

Його цитує vRINGE.

"Як завоювати ці титули. Які бої потрібні, щоб підніматися у рейтингах. Це насправді все дуже важливо. Ти можеш бути сильним боксером, але якщо у тебе немає хорошої команди, яка тобі допомагає в цьому, то буде дуже складно. Мене все це не лякає, бо є люди, на яких я можу в цьому покластися. Я роблю свою частину роботи. А величезну частину своєї роботи виконує команда. І лише разом це приносить результат. Я переживаю тільки за себе. За ту роботу, яку я маю зробити. Переживаю, щоб не просто зробити, а зробити якісно. А щодо стратегії та всіх таких моментів… Я в цьому мало що розумію", – сказав Хижняк.

Окремо полтавський "Танк" подякував Олександру Усику та його команді, яка максимально допомагає йому у кар'єрі.

"Вдячний тим людям, які максимально допомагають мені. Я довіряю їм у цьому. Так і має бути. Кожна людина в команді займається своєю справою. Вдячний Усику та його команді – вони підставили мені плече", – зазначив Олександр.

Нагадаємо, що Хижняк є клієнтом Usyk 17 Promotions. 22 серпня 2026 року Олександр провів свій третій двобій на профі-рингу. У Львові 31-річний український боксер переміг за одноголосним рішенням суддів досвідченого аргентинця Дурвала Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90. Українець завоював пояс WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Після чого опинився на 15-му місці у рейтингу WBA.

Раніше промоутер Олександр Красюк назвав головну відмінність між Усиком та Хижняком.