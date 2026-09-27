Ми просто мусимо допомагати: Усик – про свою діяльність поза межами рингу

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів про свою роль в Україні поза межами боксерського рингу.

Про це повідомляє ConnectujMe.

Непереможений боєць відреагував на те, що його за кордоном часто називають обличчям нашої країни.

"Люди кажуть: "Ти – справжнє обличчя України, бо ти сильний". Це не я сильний – це мій Бог сильний. Ісус Христос сильний, бо він допомагає мені. Я знаю: якщо я вистою, українці відчують, що ми – разом. Ми допомагаємо не лише українцям – ми допомагаємо Європі та іншим. Адже ми повинні спілкуватися один з одним", – сказав Усик.

Також українець висловився про свою гуманітарну організацію Usyk Foundation, що допомагає людям у скрутний час. Боксер розповів, що його спонукало до створення фонду:

"Бо ми мусимо це робити. Бог дає мені більше можливостей, бо він розуміє, що я це робитиму. Хтось каже: "Будь ласка, зупинись", або: "Я не думаю, що бла-бла-бла". Але ми заснували Usyk Foundation вже після початку війни. Тут не йдеться про мотивацію. Ми просто мусимо допомагати. Я щодня молюся та читаю Біблію. Бог каже, що якщо він щось дає тобі, ти повинен віддавати іншим. Не все, що ти маєш – достатньо й частини. Послухайте: варто ділитися бодай трохи".

Зазначимо, що Олександр востаннє виходив на ринг у травні. Тоді він у дуже непростому поєдинку технічним нокаутом здолав Ріко Верховена.

Після цього Усик звільнив усі титули, заявивши, що в нього залишився "Last dance". Очікується, що українець проведе наступний бій у першій половині 2027 року.

Раніше повідомлялось, що боксер уже знає, чим планує займатись після завершення кар'єри. Він хоче залишитись у боксі.