Цинічна Безугла, історія Кондратюка та співчуття від телезірок: реакція соцмереж на смерть Узелкова

9 листопада пішов з життя відомий український боксер В’ячеслав Узелков. Йому було 45 років.

Сумна новина глибоко сколихнула спортивну спільноту та його шанувальників. У соцмережах з’явилося багато емоційних дописів від друзів, колег і фанатів, та навіть хейтерів, які ділилися спогадами про видатного спортсмена та висловлювали співчуття родині.

Ми зібрали найкращі реакції з мережі на втрату українського чемпіона.

Віталій Кличко

Ексчемпіон світу та мер Києва Віталій Кличко відреагував на раптову смерть колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В’ячеслава Узелкова.

"В'ячеслав Узелков був щирою людиною і талановитим боксером. На початку карʼєри він був призером Чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Потім на профі-ринзі провів 34 поєдинки. В 30 переміг, у 19 з них - нокаутами. Володів титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU у напівважкій вазі, а також був претендентом на пояс Чемпіона світу за версією WBA напівважкій вазі. Боксував Вʼячеслав під егідою компанії "K2 Promotions". Останній бій він провів у квітні 2014 року проти Геарда Аєтовича. Вʼячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти… Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять Вʼячеславу…"

Мар'яна Безугла

Нардепка Мар'яна Безугла цинічно відреагувала на смерть Узелкова.

"Чого сумувати. Помер – то помер".

Ігор Кондратюк

Відомий телеведучий Ігор Кондратюк залишив у соцмережах допис, в якому розповів, як під час останньої зустрічі з боксером В’ячеславом Узелковим розкритикував його за політичну позицію.

"З Узелковим за столом журі "Україна має талант" було весело, ви ж бачили. Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці від ОПЗЖ. Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції... – Ігоре Васильвичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок (він мене завжди називав по-батькові, і на "ви". І говорив зі мною виключно українською). – Так всі ж бояться твоєї правої! Але то вже в іншому житті... Земля тобі пухом, Слава. Мої щирі співчуття Роберту та Олівії, й усім рідним".

Фоззі

Відомий співак та бізнесмен Фоззі залишив в Інстаграмі фото та короткий підпис до нього.

"Бай, Сява. R.I.P."

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська не пройшла повз сумної звістки, зробивши допис у соцмережах.

"Світла пам'ять".

Олеся Жураківська

Ведуча та акторка Олеся Жураківська, яка свого часу працювала на телебаченні з Узелковим, написала теплі слова про В'ячеслава.

"Дякую тобі, Славочко, за світлі спогади, радість і душевну теплоту, що була між нами... Спочивай з миром. Всім серцем співчуваю рідним і близьким. В'ячеслав Узелков. 8.04.1979-8.11.2024".

Надія Матвєєва

Українська телеведуча залишила у соцмережах спільне фото та попрощалася з Узелковим.