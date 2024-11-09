Кличко відреагував на раптову смерть Узелкова
Ексчемпіон світу та мер Києва Віталій Кличко відреагував на раптову смерть колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В’ячеслава Узелкова (30-4, 19 КО).
Про це Кличко розповів у Facebook.
"В'ячеслав Узелков був щирою людиною і талановитим боксером. На початку карʼєри він був призером Чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Потім на профі-ринзі провів 34 поєдинки. В 30 переміг, у 19 з них - нокаутами.
Володів титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU у напівважкій вазі, а також був претендентом на пояс Чемпіона світу за версією WBA напівважкій вазі.
Боксував Вʼячеслав під егідою компанії "K2 Promotions". Останній бій він провів у квітні 2014 року проти Геарда Аєтовича.
Вʼячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти…
Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять Вʼячеславу…", – зазначив Кличко.
Нагадаємо, останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року він був госпіталізований до лікарні. У квітні спортсмен переніс операцію на серці.
У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.