Кличко відреагував на раптову смерть Узелкова

Ексчемпіон світу та мер Києва Віталій Кличко відреагував на раптову смерть колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В’ячеслава Узелкова (30-4, 19 КО).

Про це Кличко розповів у Facebook.

"В'ячеслав Узелков був щирою людиною і талановитим боксером. На початку карʼєри він був призером Чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Потім на профі-ринзі провів 34 поєдинки. В 30 переміг, у 19 з них - нокаутами.

Володів титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU у напівважкій вазі, а також був претендентом на пояс Чемпіона світу за версією WBA напівважкій вазі.

Боксував Вʼячеслав під егідою компанії "K2 Promotions". Останній бій він провів у квітні 2014 року проти Геарда Аєтовича.

Вʼячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти…

Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять Вʼячеславу…", – зазначив Кличко.