Де пост про повернення Мудрика? Фанати Челсі висловили невдоволення у соцмережах через мовчання клубу

Повернення Михайла Мудрика до офіційних матчів стало однією з найгучніших футбольних новин дня. Проте реакція Челсі на цю подію неабияк здивувала власних уболівальників.

Після рішення CAS, яке дозволило українському вінгеру негайно повернутися до футболу, лондонський клуб не опублікував жодного окремого допису в Instagram, присвяченого Мудрику.

Натомість приблизно через дві години після офіційного оголошення "сині" виклали публікацію з презентацією нової форми. Саме під цим постом розгорнулася хвиля невдоволення серед фанатів.

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У коментарях уболівальники масово запитували: "Де пост про Мудрика?", "Чому ви мовчите про його повернення?", "Ми хочемо побачити Мішу!" та залишали десятки інших схожих повідомлень.

Багато хто не зрозумів, чому клуб оперативно публікує маркетинговий контент, але не реагує на повернення одного зі своїх футболістів.

Нагадаємо, CAS частково задовольнив апеляцію Мудрика на дискваліфікацію, після чого українець отримав дозвіл негайно повернутися до офіційних матчів. Очікується, що найближчим часом він приєднається до Челсі на передсезонному турі та розпочне підготовку до нового сезону.

На новину про скасування дискваліфікації відреагував і сам Михайло, залишивши у соцмережах щемливий допис.

Також кохана футболіста мило привітала його із завершенням історії про допінг в Інстаграмі.