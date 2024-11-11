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Наїхав на нього максимально жорстко: Кондратюк розповів про останню розмову з Узелковим

Ігор Чернявський — 11 листопада 2024, 09:20
Наїхав на нього максимально жорстко: Кондратюк розповів про останню розмову з Узелковим

Відомий телеведучий Ігор Кондратюк під час останньої зустрічі з боксером В’ячеславом Узелковим розкритикував його за політичну позицію.

Про це Кондратюк написав у Facebook.

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"З Узелковим за столом журі "Україна має талант" було весело, ви ж бачили.

Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці від ОПЗЖ (Опозиційна платформа "За життя" прим.). Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції...

– Ігоре Васильвичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок (він мене завжди називав по-батькові, і на "ви". І говорив зі мною виключно українською).

– Так всі ж бояться твоєї правої!

Але то вже в іншому житті... Земля тобі пухом, Слава. Мої щирі співчуття Роберту та Олівії, й усім рідним", – написав Кондратюк.

Нагадаємо, Узелкова не стало 9 листопада. Останніми роками у боксера були серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року він був госпіталізований до лікарні, після чого переніс операцію на серці. У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.

Після завершення спортивної кар’єри в боксі Узелков знімався в українських телешоу та кіно. Зокрема, у 2014-2015 роках він був членом журі на передачі "Україна має талант", де він і перетнувся з Кондратюком.

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