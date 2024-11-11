Наїхав на нього максимально жорстко: Кондратюк розповів про останню розмову з Узелковим

Відомий телеведучий Ігор Кондратюк під час останньої зустрічі з боксером В’ячеславом Узелковим розкритикував його за політичну позицію.

Про це Кондратюк написав у Facebook.

"З Узелковим за столом журі "Україна має талант" було весело, ви ж бачили.

Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці від ОПЗЖ (Опозиційна платформа "За життя" – прим.). Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції...

– Ігоре Васильвичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок (він мене завжди називав по-батькові, і на "ви". І говорив зі мною виключно українською).

– Так всі ж бояться твоєї правої!

Але то вже в іншому житті... Земля тобі пухом, Слава. Мої щирі співчуття Роберту та Олівії, й усім рідним", – написав Кондратюк.