Наїхав на нього максимально жорстко: Кондратюк розповів про останню розмову з Узелковим
Відомий телеведучий Ігор Кондратюк під час останньої зустрічі з боксером В’ячеславом Узелковим розкритикував його за політичну позицію.
Про це Кондратюк написав у Facebook.
"З Узелковим за столом журі "Україна має талант" було весело, ви ж бачили.
Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, Слава сказав, що буде балотуватись в мери Вінниці від ОПЗЖ (Опозиційна платформа "За життя" – прим.). Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції...
– Ігоре Васильвичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок (він мене завжди називав по-батькові, і на "ви". І говорив зі мною виключно українською).
– Так всі ж бояться твоєї правої!
Але то вже в іншому житті... Земля тобі пухом, Слава. Мої щирі співчуття Роберту та Олівії, й усім рідним", – написав Кондратюк.
Нагадаємо, Узелкова не стало 9 листопада. Останніми роками у боксера були серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року він був госпіталізований до лікарні, після чого переніс операцію на серці. У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.
Після завершення спортивної кар’єри в боксі Узелков знімався в українських телешоу та кіно. Зокрема, у 2014-2015 роках він був членом журі на передачі "Україна має талант", де він і перетнувся з Кондратюком.