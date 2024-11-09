Помер відомий український боксер В’ячеслав Узелков

Сьогодні, 9 листопада пішов з життя відомий український боксер В’ячеслав Узелков. Йому було 45 років.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024 року він був госпіталізований до лікарні. У квітні спортсмен переніс операцію на серці.

У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.

Узелков – колишній чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкій вазі. Сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав 4 поразок.

Свій останній бій на професіональному рівні В'ячеслав провів у квітні 2014 року. Тоді він програв Гаерду Аетовичу.

У любительському боксі завоював бронзу чемпіонату світу 2001 року у ваговій категорії до 91 кг.