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Чого сумувати: Безугла цинічно відреагувала на смерть Узелкова

Олексій Мурзак — 10 листопада 2024, 20:24
Чого сумувати: Безугла цинічно відреагувала на смерть Узелкова
Колаж Чемпіона

Нардепка Мар'яна Безугла цинічно відреагувала на смерть колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі українця В'ячеслава Узелкова, який пішов з життя у віці 45 років.

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У своєму Telegram-каналі 36-річна Безугла розмістила кадр із передвиборчої агітації Узелкова 2020 року на виборах у Вінниці. Тоді В'ячеслав балотувався у мери від "Опозиційної платформи – За життя".

"Чого сумувати. Помер – то помер", – написала Мар'яна.

Раніше стало відомо, що прощання з Узелковим відбудеться 11 листопада у Вінниці, де проживав український боксер.

Узелков смерть

Узелков

Відомо, де і коли відбудеться прощання з Узелковим
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