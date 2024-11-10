Чого сумувати: Безугла цинічно відреагувала на смерть Узелкова

Нардепка Мар'яна Безугла цинічно відреагувала на смерть колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі українця В'ячеслава Узелкова, який пішов з життя у віці 45 років.

У своєму Telegram-каналі 36-річна Безугла розмістила кадр із передвиборчої агітації Узелкова 2020 року на виборах у Вінниці. Тоді В'ячеслав балотувався у мери від "Опозиційної платформи – За життя".

"Чого сумувати. Помер – то помер", – написала Мар'яна.

Раніше стало відомо, що прощання з Узелковим відбудеться 11 листопада у Вінниці, де проживав український боксер.