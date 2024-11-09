Бив росіян, пережив інсульт у 33 роки та втратив родину через характер. Історія В'ячеслава Узелкова

Сьогодні, 9 листопада, на 46-му році життя зупинилося серце колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В’ячеслава Узелкова. Редакція сайту Чемпіон пропонує згадати історію кар'єри та життя одного з найбільш впізнаваних українських боксерів 2000-х років.

У боксерському залі шукав порятунку від булінгу

В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року в місті Вінниця. Хлопчина мав досить повну тілобудову, за що отримав у дитячих колах прізвисько "Кабан". Булінг від однолітків ображав Славу, проте він не міг дати їм відсіч. Батько майбутнього чемпіона вирішив, що його син має вміти сам за себе постояти, тому в 7 років відвів його на секцію з боксу.

Любові з першого погляду до цього виду спорту не сталося, оскільки виснажливі тренування двічі на день забирали занадто багато часу й сил, тим самим позбавивши Узелкова нормального дитинства. Утім, з часом хлопець втягнувся і під керівництвом першого тренера Дмитра Шамиса з дня в день наполегливо працював у залі.

Через заняття боксом В’ячеслав почав відставати в навчанні, що, ясна річ, не надто сподобалося його батькам, тож хлопець почув від них ультиматум: він мав приносити п'ятірки в щоденнику, інакше був би змушений забути про боксерську залу. До дев'ятого класу Узелков був відмінником, проте більшість вчителів ставили гарні оцінки "скрипучи зубами", оскільки його поведінка, м'яко кажучи, залишала бажати кращого.

Міг стати бандитом та відмовився від батьків

У 90-ті роки багато випускників боксерських шкіл ставали на стежку бандитизму. Така ж доля цілком могла спіткати й В’ячеслава, особливо враховуючи, що один із його тренерів був рекетиром. Проте знайомство з Мариною Боржемською врятувало його від криміналу. Майбутня дружина була єдиною людиною, яка мала вплив на юнака, тож він сконцентрувався на законній життєдіяльності й вирішив зробити бокс своєю професією.

Інстаграм В'ячеслава Узелкова

Перший вагомий успіх прийшов до боксера в 1997 році у Бірмінгемі, коли він став чемпіоном Європи серед юніорів. Заробивши хоч і не надто великі, проте все ж гроші, Узелков поринув у вир нічних тусовок у клубах і ледь не зіпсував собі кар'єру, однак згодом одружився і відмовився від розваг.

У 20-річному віці Узелков вирішив піти від батьків і припинив із рідними будь-яке спілкування, про що сам розповідав в одному з інтерв'ю. На відміну від нього, дружина постійно тримала зв'язок зі свекрухою, завдяки чому він знав про всі новини з рідної домівки. Саме завдяки цьому він дізнався про смерть батька, але навіть після цього не зміг порозумітися з мамою та братом.

Згодом у схожій ситуації опинився і сам В'ячеслав, коли від нього відцуралися дружина й діти. Проте спершу в родині Узелкових, попри не надто багаті перші роки кар'єри, панувала ідилія, що дозволяло йому повністю сконцентруватися на боксі й досягти значних успіхів. У 2001-му він став бронзовим призером чемпіонату світу, а рік потому – віцечемпіоном Європи у вазі до 91 кілограма.

Бив росіян та білорусів, міг стати чемпіоном світу

Успіхи на аматорському рівні дали хлопцеві квиток до професіональної кар'єри, яку він розпочав у 25 років – цілком достатній час для того, аби максимально реалізуватися. У дебютному поєдинку українець переграв в шести раундах росіянина Сулеймана Джерілова. Зазвичай Узелков боксував в Україні, проте окремі бої проводив також закордоном – у США, Монако та Німеччині.

У 14-му поєдинку, перемігши технічним нокаутом у сьомому раунді росіянина Артема Вичкіна, В'ячеслав виграв перший титул – за версією EBU-EE. Загалом же за кар'єру він переміг аж чотирьох представників Росії. Більше у його послужному списку суперників лише з Білорусі – 5, усі були нокаутовані.

Згодом він став інтерконтинентальним чемпіоном WBA у напівважкій вазі, а вже через три роки, провівши низку успішних захистів, зміг вийти на бій за повноцінний пояс чемпіона світу WBA – потрібно було лише перемогти казахстанця Бейбута Шуменова.

У першому раунді бою, який відбувся в Каліфорнії, В'ячеслав відправив Шуменова в нокдаун, але в подальших раундах був несхожим на себе. Казахстанець був набагато активніший і, починаючи з 3 раунду, контролював хід поєдинку. Після закінчення 12 раундів Узелков програв одноголосним рішенням суддів, зазнавши першої поразки на професійному рингу.

Цікаво, що тренеру і катмену Узелкова не видали в посольстві США паспорти з візою, в результаті чого в куті українця під час чемпіонського бою не було жодної людини з його команди – натомість він отримав інших тренера та катмена вже на місці. Не виключено, що саме це завадило йому досягти найвищої вершини в своїй кар'єрі.

Уникнув нокаутів, проте пережив інсульт

Узелков швидко оговтався після поразки й здобув три поспіль перемоги, але далі на нього чекав складний бій проти німця Едуарда Гуткнехта на рингу суперника, в якому В'ячеслав вдруге програв за очками. І хоч нокауту не було, той бій надто сильно вдарив по найдорожчому – здоров'ю: невдовзі після поєдинку українець пережив інсульт. Можливо, в той момент варто було завершити кар'єру. Але Узелков вирішив продовжувати.

Він провів ще 7 поєдинків, в одному з яких завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі, достроково здолавши американця Джейдона Кодрінгтона. Перемога над Кодрінгтоном стала для нього останньою, у 2014-му він програв роздільним рішенням сербові Геарду Аєтовичу та все ж пішов з боксу. Сумарно В'ячеслав провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог, 19 з яких нокаутом, і зазнав 4 поразок.

Попри те, що чемпіоном світу Узелков так і не став, його впізнаваність в Україні була на надзвичайно високому рівні. Поєдинки Вʼячеслава наживо транслювалися на телеканалі "Інтер", що зробило його в певний момент третьою українською зіркою боксу після братів Кличків. А це, в свою чергу, відкрило дорогу на телебачення після завершення спортивної карʼєри.

Став зіркою на телебаченні й втратив родину

Узелков непогано реалізувався на телебаченні, де ще під час спортивної кар'єри майже місяць прожив на безлюдному острові в першому сезоні українського "Останнього героя", потім був членом журі програми "Україна має талант", брав участь у "Танцях із зірками" й став тренером шоу "Зважені та щасливі". На останньому проєкті зарекомендував себе як найуспішніший наставник за всю історію, адже саме його підопічному вдалося скинути рекордну у відсотковому співвідношенні кількість зайвої ваги, тож не дивно, що затримався він там аж на 5 сезонів.

Авторитет Узелкова на телеканалі СТБ, де виходило шоу, був настільки великим, що йому вдалося працевлаштувати свою дружину Марину Боржемську, про що він згодом сильно пожалкував. Мовляв, поки її ніхто не знав, у родині все було добре, а щойно вона стала зіркою, все пішло шкереберть. Так чи інакше, в 2018 році Марина припинила стосунки, а в 2021-му пара, пробувши в офіційному шлюбі 22 роки, остаточно розлучилася.

Довгий час Узелков щосили намагався повернути дружину. Одного разу він навіть став учасником шоу "Одруження наосліп" і відмовив у стосунках "новоспеченій дружині", а причиною назвав почуття до Марини. Син Роберт та донька Олівія, які народилися відповідно в 2009 та 2012 роках, залишились жити з Боржемською, однак перший час зрідка зустрічалися з батьком.

Боржемська звинуватила колишнього чоловіка в аб'юзивній поведінці. Згодом діти також вирішили не підтримувати зв'язок із В'ячеславом – так само, як він свого часу вчинив зі своїми батьками. Різницею стало лише те, що вся ця ситуація вийшла в публічну площину, що з одного боку зробило Боржемську та Узелкова ще більш медійними, а з іншого – зіпсувало репутацію ексбоксера: новини за його участю ставали все більш скандальними.

Балотувався в мери Вінниці від ОПЗЖ

Утім, вочевидь, більшість життєвих проблем з тих чи інших причин Узелков створив собі сам. У 2020 році В'ячеслав пішов у політику й намагався стати мером Вінниці. І все б нічого, якби він не балотувався від проросійської "ОПЗЖ"...

Юрій Бойко та В'ячеслав Узелков ОПЗЖ

Допомагав колишньому боксерові стати політиком вже колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус, який був народним депутатом 7-го скликання від Партії регіонів, голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, а також досі є близьким соратником одіозного російського очільника Міжнародної боксерської асоціації Умара Кремльова. З останнім Продивус часто проводить час разом і продовжує працювати в його команді.

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Утім, вибори мера Вінниці Узелков із тріском провалив. Не допомогли навіть підтримка голови ОПЗЖ Юрія Бойка та спроба підкупити виборців гречкою. В’ячеслав отримав голоси лише 4% вінничан, зайнявши 4 місце.

Зіпсована репутація закрила для Узелкова дорогу до телевізійних проєктів, тож він був змушений останнім часом заробляти на життя, працюючи фітнес-тренером. Допомагав людям залишатись здоровими в той час, коли сам втратив ресурс, який, на жаль, не відновлюється. У лютому 2024 року Узелков був госпіталізований до лікарні, в квітні він переніс операцію на серці.

Встиг побачитись із мамою, але помер самотнім

У липні боксер опублікував селфі з мамою – він все ж вирушив до неї в гості в день її 75-річчя. Крім зворушливих слів про те, як важливо підтримувати зв'язок із батьками, Узєлков непрозоро натякнув, що 20 років шлюбу з Боржемською надовго зруйнували його зв'язок із мамою.

Помирав В'ячеслав у самотності. 11 жовтня він запостив у соцмережах фотографію собаки, а в описі звернувся до тих, хто додавався до нього в друзі на Facebook. Боксер заявив, що видаляє всіх, хто ніяк не реагує на його публікації.

"Цей пост про те, що у мене багато ніби друзів, у Фейсбуці. Але, я видаляю усіх, хто жодного разу, жодного лайку, жодного коментаря не залишив під постами. Навіщо ви проситесь в друзі? Просто прийміть мій вибір і йдіть на ..й", – писав Узелков.

Рідні В'ячеслава Узелкова хоч і відреагували на його смерть, проте зробили це в максимально "сухому" вигляді, обійшовшись без сентиментів.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б в нас не були стосунки, все одно боляче та неприємно", – написав син знаменитості.

Легендарний український боксер надважкої ваги та мер Києва Віталій Кличко все ж знайшов для Узелкова хороші слова й висловив свої співчуття його рідним.

"В'ячеслав Узелков був щирою людиною і талановитим боксером. Боксував Вʼячеслав під егідою компанії "K2 Promotions". Вʼячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти… Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять Вʼячеславу…", – зазначив Кличко.

Без сімніву, В'ячеслав Узелков, як і багато людей, помилявся на життєвому шляху, не був ідеальною людиною. Проте з початком повномасштабної війни, на відміну від деяких інших зірок спорту й шоу-бізу, він перейшов на українську мову, засудив вторгнення Росії та проводив благодійні збори на підтримку ЗСУ.

Його історія – не про щасливий фінал. Однак Узелков подарував любителям боксу чимало видовищних поєдинків, допоміг чималій кількості людей схуднути та уникнути багатьох проблем зі здоров'ям, а також не зрадив Україну в найважчий для держави момент. І за це він заслуговує на повагу.