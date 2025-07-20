Підтримка Луніна, визнання від Ф'юрі та емоції Харлан: реакція зірок на перемогу Усика над Дюбуа

Сьогодні вночі Олександр Усик вкотре приголомшив світ, втретє у кар'єрі ставши беззаперечним чемпіоном світу з боксу. Українець забрав собі всі пояси у хевівейті, знищивши у п'ятому раунді британського проспекта Даніеля Дюбуа.

Сказати, що вухах стояла не лише Україна, але й весь світ – нічого не сказати. Щоб побачити масштаби того, як зірки захоплюються досягненням Олександра, "Чемпіон" зібрав реакції українських та світових зірок спорту.

За реваншем Усика та Дюбуа вживу спостерігав голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін, який прибув з Мадрида разом зі своєю дружиною. Після завершення поєдинку футболіст завітав до роздягальні, щоб особисто привітати співвітчизника.

Також не залишилися осторонь Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Анатолій Трубін та президент УАФ Андрій Шевченко.

У світі тенісу також стежать за звитягами Усика, тому перша ракетка України Еліна Світоліна також привітала боксера із перемогою.

Дар'я Білодід, чемпіонка світу з дзюдо, стежила за перебігом подій у бою, однією з перших висловившись про перформанс Олександра.

Найзатятішою фанаткою Усика виявилася Ольга Харлан, яка не тільки привітала українця зі званням абсолюту, але й замислилася над тим, щоб знову виступити на Олімпіаді.

У світі боксу Олександр отримав визнання від колишніх опонентів. Тайсон Ф'юрі підтримав колегу після тріумфу, так само як і Джозеф Паркер та Дерек Чісора. Не залишився осторонь і легендарний Віталій Кличко, зробивший пост у Фейсбуці. Не забув про друга і український боксер Василь Ломаченко, поставивший Олександр у один ряд із легендами.

Довершив привітання з перемогою президент України Володимир Зеленський, який уважно слідкував за поєдинком і висвітлив звитягу іменитого співвітчизника у соцмережах.

Зазначимо, що завдяки перемозі над Дюбуа Усик увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення для надважкої ваги.

Схоже, що наступним опонентом Олександра буде зірковий новозеландський боксер, який вже став обовʼязковим претендентом на один із титулів українця.