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Жарт чи реальність? Харлан на честь перемоги Усика оголосила про готовність взяти участь в Олімпіаді

Богдан Войченко — 20 липня 2025, 02:38
Жарт чи реальність? Харлан на честь перемоги Усика оголосила про готовність взяти участь в Олімпіаді
Харлан та Усик
Офіс президента України

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, зробивши сенсаційну заяву.

Олімпійська чемпіонка надихнулась звитягою співвітчизника, замислившись про участь у шостих для себе Іграх, які відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі.

"Я от дивлюся на Саню і думаю, що може все ж таки "гоу" на шості Олімпійські ігри?" – написала у соцмережах Ольга.

Зазначимо, у 2028 році Харлан буде 38 років. Саме у такому віці Усик здобув переконливу перемогу над Дюбуа, ставши абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Ця звитяга допомогла українцю увійти в історію, встановивши унікальне досягнення.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

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