Підтримка для Усика з Мадрида: зірка збірної України завітав на вечір боксу в Лондоні

У Лондоні проходить грандіозний вечір боксу, головною зіркою якого традиційно стане Олександр Усик.

Але увагу вболівальників привернув ще один несподіваний гість – воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін. Разом із дружиною Анастасією він приїхав на арену, щоб особисто підтримати Усика.

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У мережі вже шириться відео, де Лунін стоїть біля самого рингу, охоче фотографується з фанатами та усміхається на камеру.

Нагадаємо, сьогодні вночі український чемпіон проведе черговий поєдинок, в якому він зустрінеться у реванші із Даніелем Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Вемблі.

"Чемпіон" проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

На нашому сайті також буде доступна текстова онлайн-трансляцію бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Детальніше про пряму трансляцію в Україні читайте за посиланням.