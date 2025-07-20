Він знову це зробив: Зеленський привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (24-0, 14 КО) з перемогою над Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це глава держави розповів в Instagram.

"Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав", – написав Зеленський.

Зазначимо, що Усик після перемоги над Дюбуа вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Це був другий бій між боксерами, перший відбувся у 2023 році, тоді Олександр здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, в андеркарді Владислав Сіренко поступився британцю Дакресу, а Даніель Лапін у надважкому поєдинку переміг британця Едмондсона та захистив титул IBF International.