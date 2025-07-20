Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Він знову це зробив: Зеленський привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Олександр Булава — 20 липня 2025, 01:19
Він знову це зробив: Зеленський привітав Усика з перемогою над Дюбуа
Queensberry/Leigh Dawney

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (24-0, 14 КО) з перемогою над Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це глава держави розповів в Instagram.

"Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш.

Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці.

Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав", – написав Зеленський.

Зазначимо, що Усик після перемоги над Дюбуа вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Це був другий бій між боксерами, перший відбувся у 2023 році, тоді Олександр здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, в андеркарді Владислав Сіренко поступився британцю Дакресу, а Даніель Лапін у надважкому поєдинку переміг британця Едмондсона та захистив титул IBF International.

Олександр Усик Володимир Зеленський Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Олександр Усик

Воррен: WBO вже зобов’язала Усика провести обов’язковий захист титулу проти Паркера
Я можу більше: Усик прокоментував у соцмережах ефектну перемогу над Дюбуа
Я хочу побачити цей бій, – Туркі назвав бажаного суперника для Усика
Перемога над Дюбуа стала для Усика 8-ю поспіль в поєдинках з британськими боксерами
Усик став першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у хевівейті

Останні новини