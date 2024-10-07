Гарсія: Хейні відвідував скандальні вечірки P Diddy

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) заявив, що чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девін Хейні (31-1, 15 КО) відвідував вечірки американського репера Шона Комбса, відомого як P.Diddy.

Про це Раян розповів у коментарі Cool Kicks.

Нещодавно реперу висунули звинувачення у сексуальному насильстві та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

"Він фанат P.Diddy. Спитайте Девіна. Він був у нього вдома. Він казав: "Немає вечірки кращої за вечірку P.Diddy". Ми знаємо це. Це факт. Він і його тато на цих вечірках", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, нещодавно соцмережі "вибухнули" після скандалу, пов'язаним із відомим репером P Diddy та його "Білими вечірками". Заходи активно відвідували не лише звичайні селебриті, але й зірки зі світу спорту. У списки, які "злили" ЗМІ, потрапило багато знаменитостей, серед яких були легенди баскетболу Леброн Джеймс, Майкл Джордан та Меджик Джонсон.

Нещодавно Хейні та Гарсія зустрічалися на рингу. Тоді Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здобув перемогу. Втім, пояс WBC не перейшов до переможця, оскільки перед боєм боксер не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку йог на рік відсторонили від боксу.