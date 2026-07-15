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Гарсія та Бенн проведуть бій у Лас-Вегасі

Олександр Булава — 15 липня 2026, 21:10
Гарсія та Бенн проведуть бій у Лас-Вегасі
Раян Гарсія
Getty Images

Поєдинок чемпіона WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії (24-2, 20 КО) з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO) відбудеться 12 вересня.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Бій відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.

Раян Гарсія Конор Бенн

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