Гарсія та Бенн проведуть бій у Лас-Вегасі

Поєдинок чемпіона WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсії (24-2, 20 КО) з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO) відбудеться 12 вересня.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Бій відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.