Леброн, Джордан та Меджик: зіркові баскетболісти відвідували скандальні "Білі вечірки" відомого репера

Інтернет та соцмережі "вибухнули" після нещодавнього скандалу, пов'язаним із відомим репером P Diddy та його "Білими вечірками".

Справа в тому, що Шона Комбса у вересні заарештувала поліція. Йому висунули звинувачення у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, шахрайстві або примусі до нього, а також в організації перевезень для секс-працівниць.

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Тусовки не мали на своєму початку нічого поганого, бо дуже часто на них запрошували ЗМІ, селебриті влаштовували благодійні аукціони, проте вже вночі пресу виганяли, бо "настав час відпочивати дорослим".

Daily Mail

Нещодавнє інтерв'ю колишнього охоронця P Diddy шокувало весь світ, адже він підтвердив усі звинувачення на адресу репера, підкресливши, що все це відбувалося саме на "Білих вечірках".

Стало відомо, що цей захід активно відвідували не лише звичайні селебриті, але й зірки зі світу спорту. У списки, які "злили" ЗМІ, потрапило багато знаменитостей, серед яких були легенди баскетболу Леброн Джеймс, Майкл Джордан та Меджик Джонсон.

Відомих "пенсіонерів" цей скандал жодним чином не торкнувся, а от лідеру Лейкерс сильно дісталося. Доволі швидко у соцмережах почали з'являтися п'яні фото з вечірки, на яких баскетболіст був вдягнений у покоївку.

Фанати баскетболіста швидко знайшли одне із його інтервʼю, на якому він прямо каже про крутість тусовок P Diddy.

У свою чергу Леброн Джеймс і досі зберігає мовчання, не коментуючи жодним чином усе те, що відбувалося на вечірках.

Зазначимо, що історія американського репера з кожним днем активно набирає обертів, проте ніхто із вищезгаданих зірок не фігурує у цій справі.