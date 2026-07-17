Шакур оцінив шанси Бенна у бою проти Гарсії

Американський боксер Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) оцінив шанси британця Конора Бенна (24-1, 14 KO) у поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC Раяна Гарсії (24-2, 20 КО).

Про це боксер розповів у коментарі The Ariel Helwani Show.

Стівенсон зізнався, що сподівався на бій із самим Бенном, особливо після того, як він також підписав контракт із Zuffa.

"Це був бій, якого я хотів, але в Конора Бенна інші плани. Якщо подумати, він, мабуть, вважає, що має більше шансів перемогти Раяна Гарсію, ніж мене, тому я його розумію", – сказав боксер.

Шакур переконаний, що це буде легкий бій для Раяна.

"Це хороший бій. Думаю, Раян має перемогти завдяки своєму досвіду, але це цікавий поєдинок. Я вважаю, що Раян повинен виграти досить легко. Не вважаю, що для нього це має бути важкий бій. Але ніколи не знаєш, який саме Раян вийде на ринг. Якщо це буде той хлопець, який боксував із Роллі, тоді Конор Бенн може налякати його і поставити на місце. Побачимо", – сказав Стівенсон.

Бій Гарсії та Бенна відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.