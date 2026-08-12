Ексчемпіон світу назвав фаворита бою Гарсія – Бенн

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі (36-8, 7 KO) вважає чемпіона WBC у напівсередній вазі Раяна Гарсію (24-2, 20 КО) фаворитом у протистоянні з Конором Бенном (24-1, 14 KO).

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Раян нокаутує Бенна. На мою думку, бій не триватиме й шести раундів. Тут є різниця в класі та різниця в силі удару. Я не вважаю Конора Бенна настільки хорошим боксером. А от Раян Гарсія – дуже хороший боєць, коли він мотивований. Цей бій – чудова можливість для нього заявити про себе, адже він зустрінеться з суперником, який має гучне ім'я, але, ймовірно, просто не відповідає його рівню", – сказав Маліньяджі.

Напередодні боксери провели першу битву поглядів. Їх бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.