Гарсія: Бенн ніколи не бився з талановитими бійцями

Чемпіон світу за версією WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) оцінив протистояння з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO).

Його слова передає Boxing News 24/7.

"Якщо поглянути на його кар'єру, він бився лише з бійцями, які вже завершують кар'єру. Він ніколи не бився з молодими, амбітними та талановитими бійцями. Насправді це його перший такий поєдинок. Ми побачимо, на що він здатний. Він поспішив опинитися в такій ситуації, тож ми покажемо йому, що буває, коли кидаєшся в те, до чого не готовий. І це обіцянка", – сказав Гарсія.

Напередодні боксери провели першу битву поглядів. Їх бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.