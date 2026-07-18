Гарсія та Бенн провели першу битву поглядів

Чемпіон світу WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) та британець Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

THE FIRST FACE OFF ⚔️#GarciaBenn | Sept 12 | Live Exclusively on DAZN in UK & IRE | @ringmagazine pic.twitter.com/xtu9WosqMh — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2026

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.