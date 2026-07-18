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Гарсія та Бенн провели першу битву поглядів

Олександр Булава — 18 липня 2026, 22:33
Гарсія та Бенн провели першу битву поглядів
Раян Гарсія та Конор Бенн
Скріншот

Чемпіон світу WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) та британець Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

Бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.

Раян Гарсія Конор Бенн

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