Гарсія та Бенн провели першу битву поглядів
Раян Гарсія та Конор Бенн
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Чемпіон світу WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (24-2, 20 КО) та британець Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели першу битву поглядів.
Про це повідомляє DAZN Boxing.
Бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Трансляція буде доступна на Paramount+, а DAZN покаже бій у Великій Британії та Ірландії.
Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.
Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів та став обовʼязковим претендентом на титул WBC Раяна.