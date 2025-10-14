Воррен: Ф'юрі прагне провести бій з Усиком у 2026 році

Промоутер Queensberry Promotions Френк Воррен заявив, що колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) прагне провести бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) наступного року.

Про це промоутер розповів порталу Ring Magazine.

"Я вірю, що Тайсон Ф'юрі битиметься у 2026 році. Побачимо, хто це буде. Як я постійно кажу, поки контракт не підписано, це нічого не означає. Його потрібно підписати. Інакше це просто розмови. Всі говорять, потім усі плекають надії, а нічого не відбувається. Треба підписати контракт.

Чи хоче він бій з Джошуа? Слухайте, він боєць. Я знаю, якого бою він справді хоче. Він прагне битися, і це знову Олександр Усик. Це те, чого він хоче. Ви питаєте мене, чого він хоче – це той бій, якого він хоче.

Це все, про що він говорить зі мною, коли я з ним розмовляю про це. Це бій, якого він справді хоче. Але слухайте, він боєць. Якщо він збирається продовжувати, на що він і натякав, то, звичайно, його чекає великий бій з Ей Джеєм. Це очевидно", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі двічі зазнавав поразок від українського чемпіона. Британець оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Усику другий бій поспіль.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що Ф'юрі пообіцяв йому вийти в ринг у 2026 році. "Циганський король" анонсував свій третій бій з Усиком.