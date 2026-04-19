Битиметься або звільнить титул: Кабаєл рішуче налаштований на бій проти Усика

Тимчасовий чемпіон WBC у гевівейті Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) розкрив свої майбутні плани на тлі можливого бою проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його цитує The Ring.

Німецький боксер розповів, що мав розмову з промоутером Френком Ворреном та менеджером Спенсером Брауном.

"План зараз полягає в тому, щоб дочекатися бою Усик – Верховен. Я просто чекаю, поки ситуація проясниться: Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул. Очікування – це найкращий варіант для мене, а далі все вирішиться саме собою", – сказав Кабаєл.

Непереможений боєць додав, що у них є також план, у якому прописане повернення на ринг у вересні або жовтні 2026-го року у Німеччині.

Нагадаємо, що у своєму крайньому бою Агіт нокаутував поляка Даміана Книбу.

Раніше Кабаєл заявляв, що Усик не захоче битися із ним після поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена 23 травня 2026-го у єгипетській Гізі. Українець вже ділився своїми планами щодо фінальних боїв до завершення кар'єри. Серед них німця не було.

Водночас британський промоутер Френк Воррен готовий судитися зі Світовою боксерською радою (WBC), якщо не буде організовано бій претендента Кабаєла з чемпіоном організації Усиком.