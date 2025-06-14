Промоутер Богачука розповів про майбутні поєдинки боксера

Промоутер Сергія Богачука Том Леффлер висловився щодо планів команди на наступні поєдинки українського боксера.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Його визначено претендентом на чемпіонський пояс WBC. Фундора, Цзю, Ортіс – це все чудові прізвища, які могли б стати суперниками Сергія. Подивимось, що буде після поєдинку Цзю та Фундори.



Ми плануємо організувати для Богачука великий бій восени. Йому насправді байдуже, хто буде його суперником – він вважає себе кращим у своїй ваговій категорії", – розповів Леффлер.