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Промоутер Богачука розповів про майбутні поєдинки боксера

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 11:12
Промоутер Богачука розповів про майбутні поєдинки боксера
Getty Images

Промоутер Сергія Богачука Том Леффлер висловився щодо планів команди на наступні поєдинки українського боксера.

Слова функціонера наводить The Ring.

"Його визначено претендентом на чемпіонський пояс WBC. Фундора, Цзю, Ортіс – це все чудові прізвища, які могли б стати суперниками Сергія. Подивимось, що буде після поєдинку Цзю та Фундори.

Ми плануємо організувати для Богачука великий бій восени. Йому насправді байдуже, хто буде його суперником – він вважає себе кращим у своїй ваговій категорії", – розповів Леффлер.

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У своєму останньому поєдинку Богачук одноголосним рішенням суддів здолав американця Майкла Фокса.

Перед цим українець достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Бій відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Раніше Сергій зробив сміливий прогноз на бій між Фундорою та Цзю.

WBC Бокс Сергій Богачук Том Леффлер

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