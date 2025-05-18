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Без нокауту: Богачук рішенням суддів здолав американця Фокса

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 09:14
Без нокауту: Богачук рішенням суддів здолав американця Фокса

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) та американець Майкл Фокс (24-4, 5 КО) на арені "Commerce Casino" в американському місті Коммерсі провели двобій.

Боксери провели на ринзі всі десять раундів. Судді віддали Богачуку перемогу одноголосним рішенням.

Майкл весь час був активним, але лише на ногах. У пресингу та роботі рук перевага була за Сергієм.

У 10 раунді українець упав на настіл рингу, але рефері зарахував це як поштовх, а не нокдаун від удару. 

Бокс

Сергій Богачук (Україна) – Майкл Фокс (США) UD 10 (97-93, 98-92, 97-93)

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Бій відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Українець в інтерв'ю заявив, що хотів би отримати бій проти Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 КО), який наразі є чемпіоном WBC у першій середній вазі.

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