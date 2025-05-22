Богачук зробив сміливий прогноз на бій Фундора – Цзю

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) вважає, що Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) нокаутує Тіма Цзю (25-2, 18 КО).

Про це він сказав у коментарі для Red Glove News.

"Я знаю Фундору, у мене з ним чудовий досвід. І зараз я отримав досвід проти Фокса. Фундора та Фокс є різними боксерами. Себастьян – високий, шульга, і він не сильно рухається, а просто стоїть та боксує. Це найкраще для мене. Не як цей бій – 50% боксу, 50% бігу.

Фундора нокаутує Цзю цього разу. До першого поєдинку багато людей казали, що Тім нокаутує Себастьяна, але я такий: "Зупиніться, Фундора переможе".

Я хочу битися з найкращими, але я не можу казати, що буде після Цзю. У Фундорі є поєдинок, а бокс – це небезпечний вид спорту, один бій може змінити кар'єру", – сказав Богачук.