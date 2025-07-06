Воррен: Ф'юрі чітко дав зрозуміти, що хоче третій бій з Усиком – чому б не подивитися на це знову?
Промоутер Тайсона Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) Френк Воррен відреагував на бажання свого клієнта влаштувати третій бій з Олександром Усиком (23−0, 14 КО).
Своїми думками 73-річний британець поділився в інтерв'ю BoxNation.
3 липня "Циганський король" у соцмережах опублікував пост, в якому повідомив про проведення трилогії з українським чемпіоном світу.
Воррен прокоментував цей пост Ф'юрі, заявивши, що британський боксер чітко дав зрозуміти про своє бажання повернутися заради бою з Усиком.
"Він сказав, що хоче повернутися, тому давайте подивимося, що тепер станеться. У нас великий бій 19 липня (Усик проти Дюбуа), і я думаю, він визначить, як все піде далі. Так, він сказав, що хоче повернутися, і я підтримаю його в цьому.
Він хоче повернутися, він чітко про це сказав. Я знаю, чому він хоче цей бій. Подивимося, що трапиться 19 липня. Я особисто думаю, що Даніель переможе, тож подивимося. Це цікавий час, і також усе залежить від того, як пройде сам бій, як виступить кожен із них. Там буде переможений – як він програє, в якому поєдинку.
Я продовжую говорити, що надважкий дивізіон зараз палає. Є деякі чудові поєдинки, які потрібно зробити. Повернення Тайсона Ф'юрі – це величезна надбавка до вже наявного набору", – сказав Воррен.
Британський промоутер також відреагував на слова тих, хто виступає проти проведення третього поєдинку між Ф'юрі та Усиком.
"Я з цим не згоден. Я знаю, що обидва поєдинки були дуже гарні для перегляду. Так чому б не подивитися це знову? Це були близькі бої. У людей своя думка на те, хто виграв, а хто програв, але факт у тому, що це були близькі бої. Навіть якщо Усика поб'ють, то це все ще хороший бій".
Нагадаємо, що одним з тих, хто висловився проти трилогії Усик – Ф'юрі, був Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа, з яким він хоче влаштувати наступний бій "Циганського короля".
При цьому директор команди Усика Сергій Лапін зізнався, що український чемпіон готовий знову зустрітися зі своїм старим опонентом.