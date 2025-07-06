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Воррен: Ф'юрі чітко дав зрозуміти, що хоче третій бій з Усиком – чому б не подивитися на це знову?

Олексій Погорелов — 6 липня 2025, 12:07
Френк Воррен
Френк Воррен
Getty images

Промоутер Тайсона Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) Френк Воррен відреагував на бажання свого клієнта влаштувати третій бій з Олександром Усиком (23−0, 14 КО).

Своїми думками 73-річний британець поділився в інтерв'ю BoxNation.

3 липня "Циганський король" у соцмережах опублікував пост, в якому повідомив про проведення трилогії з українським чемпіоном світу.

Воррен прокоментував цей пост Ф'юрі, заявивши, що британський боксер чітко дав зрозуміти про своє бажання повернутися заради бою з Усиком.

"Він сказав, що хоче повернутися, тому давайте подивимося, що тепер станеться. У нас великий бій 19 липня (Усик проти Дюбуа), і я думаю, він визначить, як все піде далі. Так, він сказав, що хоче повернутися, і я підтримаю його в цьому.

Він хоче повернутися, він чітко про це сказав. Я знаю, чому він хоче цей бій. Подивимося, що трапиться 19 липня. Я особисто думаю, що Даніель переможе, тож подивимося. Це цікавий час, і також усе залежить від того, як пройде сам бій, як виступить кожен із них. Там буде переможений – як він програє, в якому поєдинку.

Я продовжую говорити, що надважкий дивізіон зараз палає. Є деякі чудові поєдинки, які потрібно зробити. Повернення Тайсона Ф'юрі – це величезна надбавка до вже наявного набору", – сказав Воррен.

Британський промоутер також відреагував на слова тих, хто виступає проти проведення третього поєдинку між Ф'юрі та Усиком.

"Я з цим не згоден. Я знаю, що обидва поєдинки були дуже гарні для перегляду. Так чому б не подивитися це знову? Це були близькі бої. У людей своя думка на те, хто виграв, а хто програв, але факт у тому, що це були близькі бої. Навіть якщо Усика поб'ють, то це все ще хороший бій".
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Нагадаємо, що одним з тих, хто висловився проти трилогії Усик – Ф'юрі, був Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа, з яким він хоче влаштувати наступний бій "Циганського короля".

При цьому директор команди Усика Сергій Лапін зізнався, що український чемпіон готовий знову зустрітися зі своїм старим опонентом.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

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