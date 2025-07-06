Воррен: Ф'юрі чітко дав зрозуміти, що хоче третій бій з Усиком – чому б не подивитися на це знову?

Промоутер Тайсона Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) Френк Воррен відреагував на бажання свого клієнта влаштувати третій бій з Олександром Усиком (23−0, 14 КО).

Своїми думками 73-річний британець поділився в інтерв'ю BoxNation.

3 липня "Циганський король" у соцмережах опублікував пост, в якому повідомив про проведення трилогії з українським чемпіоном світу.

Воррен прокоментував цей пост Ф'юрі, заявивши, що британський боксер чітко дав зрозуміти про своє бажання повернутися заради бою з Усиком.

"Він сказав, що хоче повернутися, тому давайте подивимося, що тепер станеться. У нас великий бій 19 липня (Усик проти Дюбуа), і я думаю, він визначить, як все піде далі. Так, він сказав, що хоче повернутися, і я підтримаю його в цьому.

Він хоче повернутися, він чітко про це сказав. Я знаю, чому він хоче цей бій. Подивимося, що трапиться 19 липня. Я особисто думаю, що Даніель переможе, тож подивимося. Це цікавий час, і також усе залежить від того, як пройде сам бій, як виступить кожен із них. Там буде переможений – як він програє, в якому поєдинку.

Я продовжую говорити, що надважкий дивізіон зараз палає. Є деякі чудові поєдинки, які потрібно зробити. Повернення Тайсона Ф'юрі – це величезна надбавка до вже наявного набору", – сказав Воррен.