Це обговорювалось: Лапін – про третій бій Усика з Ф'юрі

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика, заявив, що його команда залишається відкритою до трилогії з Тайсоном Ф'юрі, хоча наразі вся увага зосереджена на реванші з Даніелем Дюбуа.

Цитує тренера Mirror.

"Ідея третього бою з Тайсоном Ф'юрі обговорювалась між нашими командами з моменту їхнього другого поєдинку. І я ніколи не сумнівався, що разом з Goldstar Promotions ми можемо втілити це в реальність. Зараз і Олександр, і вся наша команда повністю зосереджені на майбутньому бою з Дюбуа, який відбудеться 19 липня, та на досягненні історичної мети – стати триразовим абсолютним чемпіоном. Як ви вже могли помітити, концентрація та повна віддача – це основа стратегії чемпіона та його команди. Коли ця мета – третє абсолютне чемпіонство — буде досягнута і емоції вляжуться, ми будемо відкриті до наступного раунду", – розповів Лапін.

Напередодні 36-річний британець опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком.

Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Олександру Усику другий бій поспіль.

"Циганський король" провів два поєдинки у 2024 році. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.